Толчинский — о победе над «Салаватом»: «Отлично сыграли два периода, а потом чуть расслабились»

Форвард СКА Сергей Толчинский подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:3).

«Отлично сыграли два периода, а потом чуть расслабились. Начали заигрываться. Хорошо, что где-то Серебряков нас подтащил, где-то уже нам по шапке дали и мы сами собрались. Хорошо, что выиграли! Ход с голом со штрафного бокса? Наверное, первый раз в жизни с удаления в «ноль» убежал. Сколько раз думал об этом, когда сидел на удалении. Первый раз получилось. Бардаков без клюшки у нас был. Думал, надо выбежать и первым делом ему клюшку свою отдать, потому что он центральный, внизу играет. Я выхожу, а она мне, бац, прилетает. Так бывает (улыбается)», — приводит слова Толчинского официальный сайт КХЛ.

СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 83 очками после 59 матчей. «Салават Юлаев» идет на третьем месте на «Востоке» (79 очков за 59 игр).