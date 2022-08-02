Каблуков: «В «Динамо» от меня хотят видеть помощь молодежи, а я посчитал, что мне эта задача по плечу»
Нападающий Илья Каблуков прокомментировал свой переход в московское «Динамо» в это межсезонье.
— Можно сказать, что вы пришли в «Динамо» под тренеров?
— Пожалуй, да. Заинтересованность, чтобы я пришел, была. Я ее всячески поддержал. Потому что знаю, что эти люди могут, а они знают, чем я могу помочь. От меня хотят видеть помощь молодежи, а я посчитал, что мне эта задача по плечу, — цитирует Каблукова сайт КХЛ.
— Вы совсем недавно переживали серию из 100 с лишним матчей без голов. Что посоветуете игрокам, которые также долго не могут забить?
— Не загоняйтесь. Я сначала забивал этим голову, а потом просто отпустил. Случилось или не случилось — неважно. Ловишь дзен. Прошло 50 матчей, да и хрен с ними! Не обращаешь внимание.
— Когда «Динамо» отпустило Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова, стало понятно, что по именам это будет достаточно средняя команда...
— Сразу вас прерву. А что, при Знарке в чемпионские годы был звездный состав? Кто там выделялся? Кокарев, Горовиков... Тот же Анисин до прихода в «Динамо» не был звездой. Главное, что в нынешнем составе много голодных до побед игроков. Момент пресыщения он, как ни крути, важен. Спросите у Даниса Зарипова и других титулованных игроков. Уверен, большинство скажут, что самый ценный кубок — первый. Эмоции первые не повторить. Когда ребята этого еще не прочувствовали — это большой стимул. Даже когда мы с «Авангардом» выигрывали, были команды сильнее. Толчинский, Найт, Буше — все они мастера, но до этого не выигрывали трофеи. На нас и давления такого не было, как на тот же СКА каждый год.
|Западная конференция
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|Динамо М
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
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|2
|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|Амур
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|6
|Барыс
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|7
|Металлург
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|8
|Нефтехимик
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|9
|Сал. Юлаев
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|0
|10
|Сибирь
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|0
|11
|Трактор
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|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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