Каблуков: «В «Динамо» от меня хотят видеть помощь молодежи, а я посчитал, что мне эта задача по плечу»

Нападающий Илья Каблуков прокомментировал свой переход в московское «Динамо» в это межсезонье.

— Можно сказать, что вы пришли в «Динамо» под тренеров?

— Пожалуй, да. Заинтересованность, чтобы я пришел, была. Я ее всячески поддержал. Потому что знаю, что эти люди могут, а они знают, чем я могу помочь. От меня хотят видеть помощь молодежи, а я посчитал, что мне эта задача по плечу, — цитирует Каблукова сайт КХЛ.

— Вы совсем недавно переживали серию из 100 с лишним матчей без голов. Что посоветуете игрокам, которые также долго не могут забить?

— Не загоняйтесь. Я сначала забивал этим голову, а потом просто отпустил. Случилось или не случилось — неважно. Ловишь дзен. Прошло 50 матчей, да и хрен с ними! Не обращаешь внимание.

— Когда «Динамо» отпустило Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова, стало понятно, что по именам это будет достаточно средняя команда...

— Сразу вас прерву. А что, при Знарке в чемпионские годы был звездный состав? Кто там выделялся? Кокарев, Горовиков... Тот же Анисин до прихода в «Динамо» не был звездой. Главное, что в нынешнем составе много голодных до побед игроков. Момент пресыщения он, как ни крути, важен. Спросите у Даниса Зарипова и других титулованных игроков. Уверен, большинство скажут, что самый ценный кубок — первый. Эмоции первые не повторить. Когда ребята этого еще не прочувствовали — это большой стимул. Даже когда мы с «Авангардом» выигрывали, были команды сильнее. Толчинский, Найт, Буше — все они мастера, но до этого не выигрывали трофеи. На нас и давления такого не было, как на тот же СКА каждый год.