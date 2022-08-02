Лучший снайпер «Торпедо» вернулся в расположение команды

Нападающий «Торпедо» Кенни Агостино вернулся в расположение клуба.

В честь этого события нижегородский клуб решил устроить небольшой шуточный розыгрыш, который был заснят на камеру.

Агостино в прошлом сезоне стал одним из лучших бомбардиров «Торпедо», в 46 матчах набрав 40 (20+20) очков, и лучшим снайпером команды.

В конце декабря прошлого года стало известно, что форвард продлил контракт с «Торпедо» до окончания сезона-2022/23.