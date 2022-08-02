Илья Каблуков оценил потенциал форварда «Авангарда» Ивана Мирошниченко
Бывший нападающий «Авангарда» Илья Каблуков оценил потенциал форварда системы омского клуба Ивана Мирошниченко.
— Вы же тренировались с Иваном Мирошниченко, когда его первый раз привлекали к основе «Авангарда»...
— Это был задание Боба. Он посадил его рядом со мной, сказал, чтобы я был как папа для Вани. «Пускай он смотрит на тебя и тянется», — говорил Хартли, — приводит слова Каблукова сайт КХЛ.
— И как, Иван тянулся?
— Он работяга! Не всегда получалось все схватывать на лету. Я должен был ему объяснять упражнения, но у Боба все так быстро в тренировочном процессе, что иногда не успевал. В какой-то момент Ваню подкосило то, что его не взяли в сборную. Потом вылезла эта болезнь. Непростой период для молодого парня. Но я уверен, что он со всем справится.
— Как в команде отреагировали на известие о его заболевании?
— Все понимают, что болезнь — это своего рода случайность. Ваня этого не заслужил, как и любой человек. А мы не можем на нее повлиять, кроме как поддержать. Записывали видео, старались говорить правильные слова. В остальном все сделали клуб и доктора. Сейчас приятно его видеть улыбающимся. Надеюсь, болезнь отступила и скоро увидим Мирошниченко на льду.
— Мирошниченко не удивил вас своими физическими данными? Для своих лет он настоящая машина.
— Я в принципе заметил, что сейчас хоккеисты раньше взрослеют. Подход изменился. Сейчас много тренинг-кэмпов, индивидуальных занятий. В моей молодости всего этого не было. Либо это было, но стоило больших денег. Теперь же ребята приходят в главную команду более подготовленными.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -