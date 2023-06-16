Нападающий Грецкий продлил контракт с «Амуром»

Нападающий Вячеслав Грецкий продлил контракт с «Амуром», сообщила пресс-служба клуба.

Срок нового соглашения 26-летнего белорусского форварда не сообщается.

Грецкий перешел в «Амур» летом 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 43 матча и набрал 5 (3+2) очков.

По итогам ФОНБЕТ Регулярного чемпионата КХЛ «Амур» не смог выйти в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.