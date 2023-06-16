Министр спорта Татарстана прокомментировал продление контракта Билялетдинова с «Ак Барсом»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что продление казанским «Ак Барсом» контракта с главным тренером команды Зинэтулой Билялетдиновым является большой заслугой хоккейного клуба.

«Мы немного даже переживали, Зинэтула Билялетдинов давно говорил, что больше не будет тренировать. Но поддержал клуб, считаю, что по этому поводу вообще нужно снимать фильм, как он вернулся. Такой был мощный финал, такие качели, где-то похожи на лотерею. То, что он остался, — это большой плюс для «Ак Барса». Пока контракт на один год, а дальше будем смотреть. Конечно, амбиции те же самые, и хуже нет второго места, тем более в такой нешуточной борьбе. Зинэтула Хайдярович для нас родной человек практически, учитывая, сколько он сделал в хоккее для республики, «Ак Барса». Конечно, это человек с большой буквы. Поэтому я считаю, что это большая заслуга, что клуб оставил тренера, тем более все-таки еще есть куда стремиться», — приводит слова Леонова ТАСС.

Билялетдинов вернулся на должность главного тренера «Ак Барса» в декабре 2022 года. Под его руководством казанцы дошли до финала Кубка Гагарина-2023, в котором уступили ЦСКА со счетом 3-4.