Нападающий Горбунов подписал новый контракт с минским «Динамо»

Нападающий Роман Горбунов подписал новый контракт с минским «Динамо», сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне 25-летний форвард сыграл в 42 матчах регулярки и набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+2». В четырех матчах плей-офф на его счету 2 (1+1) балла и «-1».

Также отметим, что Роман сделал 44 силовых приема: чаще в команде хитовали только Дмитрий Коробов, Илья Усов. Также Горбунов 24 раза блокировал броски соперника (третий показатель среди нападающих).