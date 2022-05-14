Зарипов хочет получать по новому контракту 20 миллионов рублей

Нападающий Данис Зарипов хочет продолжить карьеру. Он оповестил об этом «Ак Барс» и планирует подписать с клубом однолетний контракт, сообщает «БИЗНЕС Online».

При этом Зарипов не готов идти на финансовые уступки по новому соглашению. Хоккеист просит ту же зарплату, что была в прошлом сезоне. Тогда, напомним, он получал 20 миллионов рублей.

Год назад 41-летний ветеран объявил о завершении карьеры на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Данис Зарипов является пятикратным обладателем Кубка Гагарина, три из которых он завоевал с казанским «Ак Барсом» и два в составе магнитогорского «Металлурга».