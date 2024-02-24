Ковальчук — о сыне футболисте: «Каждому свое. Главное, чтобы получал удовольствие»

Игрок «Спартака» Илья Ковальчук в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о футбольной карьере сына, Филиппа Ковальчука.

«Сын сейчас на сборах в Сочи. У него все в порядке. Тренируется, готовится. Футболист в семье хоккеиста? Каждому свое. Главное, чтобы получал удовольствие от того, что делает», — сказал Ковальчук «СЭ».

В начале февраля Филипп Ковальчук отметился первым голом в академии «Динамо».

До этого Филипп занимался в академиях «Зенита», «Лос-Анджелес Гэлакси» и бразильского «Коринтианса». На его счету три матча за сборную России до 15 лет.