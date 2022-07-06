Источника: форвард ЦСКА Карнаухов может вслед за Федотовым уехать служить на Север

SHOT: форвард ЦСКА Карнаухов может вслед за Федотовым уехать служить на Север

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов может вслед за своим бывшим сокомандником, вратарем Иваном Федотовым, уехать служить на Север, сообщает SHOT.

По данным источника, по поводу военного билета 25-летнего форварда у силовиков появились вопросы. В 2017-ом году, по версии следствия, Карнаухов купил военник через знакомого бывшего полицейского за 37 тысяч рублей.

Нападающий выступает за ЦСКА с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2023 года.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Позднее «СЭ» сообщил, что голкипер находится в воинской части номер 56529-3 (ранее ее номер был 59075) в Северодвинске — городе в Архангельской области.

В начале мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год. В прошедшем сезоне 25-летний хоккеист выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.