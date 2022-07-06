Перешедшему в «Амур» голкиперу Калниньшу откажут в вызове в сборную Латвии

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейс заявил, что подписавшему контракт с «Амуром» латвийскому вратарю Янису Калниньшу откажут в дальнейшем вызове в национальную сборную.

«Нет нужды в дискуссиях и спекуляциях, потому что латвийское правительство 30 апреля внесло поправки в закон о спорте, в котором четко говорится о том, что спортсменам и другим сотрудникам, связанным со спортом, запрещается участвовать в спортивных соревнованиях, проводимых в Российской Федерации и Республике Беларусь. Отметим, что, согласно закону, лицам, которые занимаются спортом в России или в Белоруссии, будет запрещено выступать в составе латвийских национальных сборных», — приводит слова Плужейса «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 6 июля, «Амур» объявил о заключении контракта с 30-летним Калниньшем. До этого хоккеист уже выступал в КХЛ за рижское «Динамо» и «Йокерит». Срок соглашения с голкипером не уточняется.