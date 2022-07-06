Каменский отрицательно отреагировал на отказ вызывать в сборную Латвии хоккеиста из «Амура»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление генерального секретаря Федерации хоккея Латвии Робертса Плужейса по ситуации с вратарем Янисом Калниньшем.

6 июля, «Амур» объявил о заключении контракта с 30-летним Калниньшем. До этого хоккеист уже выступал в КХЛ за рижское «Динамо» и «Йокерит».

«К таким новостям отношусь отрицательно. Игрок должен играть за свою сборную, если он соответствует ее уровню. Из-за этого страдает весь хоккей, особенно в малых странах, где он только развивается», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Плужейс заявил, что подписавшему контракт с «Амуром» латвийскому вратарю Янису Калниньшу откажут в дальнейшем вызове в национальную сборную.