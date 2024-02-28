Форвард «Торпедо» Коваленко о серии против СКА: «Будем выходить и биться друг за друга»

Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко поделился ожиданиями от предстоящего старта плей-офф КХЛ.

В первом раунде Кубка Гагарина нижегородцы сыграют против СКА.

«Настрой перед плей-офф боевой. Будем выходить и биться друг за друга. Вне зависимости от результата мы отдадим все что у нас есть. Не знаю какие сильные стороны у СКА. Нет таких. У нас есть своя сильная сторона — команда», — приводит слова Коваленко официальный сайт КХЛ.

Первый матч между СКА и «Торпедо» состоится в пятницу, 1 марта, в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 (мск).

В нынешнем сезоне 24-летний Коваленко принял участие в 42 матчах, забросил 11 шайб и сделал 23 результативных передачи.