Толчинский: «Состав у сборной России на Олимпиаде и без меня сильный. Надеюсь, команда хорошо выступит в Пекине»

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал, как отнесся к невызову в сборную России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Никак не хочу комментировать это, — приводят слова Толчинского «Известия». — Такого мнение руководства. Состав у сборной России на Олимпиаде и без меня сильный. Надеюсь, команда хорошо выступит в Пекине. Желаю им завоевать золото. А всякие слухи обсуждать не хочу».

Нападающий ответил, когда он в последний раз виделся с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем.

«На Кубке «Первого канала». Но я его там видел всего один раз. Он зашел в раздевалку после турнира, мы просто поздоровались, все нормально. Больше ничего не было», — сказал он.

Также Толчинский прокомментировал версию, что Есмантович повлиял на его невызов в сборную, сведя счеты за скандальную кричалку в адрес ЦСКА после прошлогодней победы над московским клубом в финале Кубка Гагарина.

«Никак. Не знаю даже, как на это отвечать. Сейчас уже готовлюсь к плей-офф, играю в хоккей. Вот и все. А слухи не читаю», — сказал он.