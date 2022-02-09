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Сегодня, 12:28

Толчинский: «Состав у сборной России на Олимпиаде и без меня сильный. Надеюсь, команда хорошо выступит в Пекине»

Нападающий «Авангарда» Толчинский прокомментировал невызов в сборную России на Олимпиаду в Пекине
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал, как отнесся к невызову в сборную России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Никак не хочу комментировать это, — приводят слова Толчинского «Известия». — Такого мнение руководства. Состав у сборной России на Олимпиаде и без меня сильный. Надеюсь, команда хорошо выступит в Пекине. Желаю им завоевать золото. А всякие слухи обсуждать не хочу».

Нападающий ответил, когда он в последний раз виделся с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем.

«На Кубке «Первого канала». Но я его там видел всего один раз. Он зашел в раздевалку после турнира, мы просто поздоровались, все нормально. Больше ничего не было», — сказал он.

Также Толчинский прокомментировал версию, что Есмантович повлиял на его невызов в сборную, сведя счеты за скандальную кричалку в адрес ЦСКА после прошлогодней победы над московским клубом в финале Кубка Гагарина.

«Никак. Не знаю даже, как на это отвечать. Сейчас уже готовлюсь к плей-офф, играю в хоккей. Вот и все. А слухи не читаю», — сказал он.

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Источник: https://iz.ru/1288536/aleksei-fomin/sostav-u-sbornoi-rossii-na-olimpiade-i-bez-menia-silnyi
Сергей Толчинский
Хоккей
КХЛ
Олимпиада
Сборная России по хоккею
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Есмантович
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3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
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8 Барыс 47 22 25 48
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 - : -
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Нефтехимик – Сал. Юлаев
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 - : -
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 - : -
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