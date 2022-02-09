Кузьменко попал в состав СКА на контрольный матч с «Сочи»

СКА 9 февраля проведет контрольный матч против «Сочи». В состав команды из Санкт-Петербурга включен нападающий Анрей Кузьменко.

В 19:30 стартуем на зимней версии сочинского турнира.

Вперед, наш СКА! #СОЧСКА pic.twitter.com/ghQv5UDGBC — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 9, 2022

Форвард 6 февраля покинул расположение сборной России на Олимпиаде в Пекине. По прибытии в Россию хоккеист прошел независимое медицинское обследование в многофункциональном медицинском центре по оказанию консультативной, диагностической и лечебной медицинской помощи. Он был допущен к занятиям профессиональным спортом и сможет сыграть в контрольных матчах СКА.