Вячеслав Быков: «В Швейцарии в отличие от России инвестируются деньги, заработанные самими клубами»

Известный тренер Вячеслав Быков, который в 90-х отыграл десять лет в чемпионате Швейцарии, рассказал «СЭ», нужен ли в КХЛ швейцарский клуб.

— Как думаете, потенциальное появление швейцарского клуба в КХЛ пошло бы на пользу сторонам?

— Сложно сказать. Возможно, это придало бы чемпионату какую-то пикантность, но швейцарцы сами по себе достаточно консервативны. Стараются развивать в первую очередь что-то свое. Здесь нужен четкий анализ, что это может дать и для чего это вообще нужно. С того времени, как я здесь выступал, хоккей в Швейцарии сильно изменился. Он стал намного профессиональнее.

Сейчас у каждого клуба впечатляющая инфраструктура, серьезные бюджеты. Хотя по сравнению с нашими клубами, эти бюджеты находятся в средней позиции. Здесь в отличие от России инвестируются деньги, заработанные самими клубами. Каждый франк на счету. В Швейцарии строгое отношение и к финансам, и к спорту. Чемпионат функционирует в формате бизнес модели, а лига зарабатывает сама на себя.