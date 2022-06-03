Грицюк рассказал о причинах неудачи «Авангарда» в плей-офф НХЛ

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о причинах неудачи омского клуба в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Не хочу никого обвинять, — приводит слова Грицюка RT. — Все стремятся побеждать, и в данном случае в плей-офф соперник просто оказался сильнее. «Металлург» в итоге дошел до финала и был близок к завоеванию Кубка Гагарина. Конечно, где-то не хватило финских игроков, которые покинули нас. Остались с четырьмя защитниками, и в некоторых моментах не было сил на задней линии. Где-то форварды неправильно сыграли — не помогли обороне. Много факторов можно сложить и понять, почему мы уступили».

Напомним, что 21-летний россиянин был признан лучшим новичком сезона-2021/22 в КХЛ.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 28 (16+12) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф у Грицюка 10 (6+4) очков в 13 встречах.

В Кубке Гагарина «Авангард» дошел до второго раунда, где проиграл «Металлургу» (счет в серии — 3-4).