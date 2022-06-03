Стала известна зарплата новичка «Салавата Юлаева» Кареева

Вратарь Андрей Кареев в ближайшее время оформит переход из финского ТПС в «Салават Юлаев».

Как стало известно «СЭ», зарплата Кареева составит 35 миллионов рублей за сезон.

Уфимцы заплатили 150 тысяч евро финскому ТПС за переход российского голкипера.

В минувшем сезоне Кареев провел 50 матчей в чемпионате Финляндии, в среднем пропуская по 2,02 гола за игру и имея процент отраженных бросков 92,1. Также на счету счету 18 игр в плей-офф (1,88 гола в среднем и 92,6 отраженных).