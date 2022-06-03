СКА подписал контракт с Хайруллиным на 4 года

Форвард Марат Хайруллин подписал контракт с петербургским СКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на 4 года. Ранее петербуржцы выменяли права на игрока у «Нефтехимика» на денежную компенсацию.

В минувшем сезоне Хайруллин провел 46 матчей, в которых набрал 32 (17+15) очка, став лучшим бомбардиром нижнекамцев.