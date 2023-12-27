Глазов заявил, что самый красивый хоккей в КХЛ показывают «Торпедо» и «Спартак»

Трехкратный чемпион СССР в составе ЦСКА Сергей Глазов считает, что самый красивый хоккей в КХЛ показывают «Торпедо» и «Спартак».

«Два тренера задают тон — Алексей Жамнов и Игорь Ларионов. Еще Андрея Разина, наставника «Металлурга», можно к ним причислить. Эти люди помнят все то хорошее, что было в отечественном хоккее, стараются воплотить это в жизнь. Чтобы наш хоккей снова был лучшим, несмотря на все санкции, препоны и запреты, — цитирует Глазова «РБ Спорт».

«Торпедо» одержало третью победу подряд. Нижегородцы набрали 57 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Спартака» прервалась 5-матчевая победная серия. Красно-белые лидирует в таблице «Запада» с 63 очками.