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Нападающий «Ак Барса» Кателевский примерил вратарскую форму. Он заявлен вторым голкипером на матч против «Йокерита»

18:08
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Стал известен состав «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита».

Участия в игре не примут вратари Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель и нападающие Джордан Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм.

Место в воротах займет Игорь Бобков. 18-летний нападающий Дмитрий Кателевский будет запасным голкипером.

Ранее один из игроков «Ак Барса» сдал положительный тест на коронавирус. В результате до матча были допущены только вакцинированные игроки казанского клуба, либо имеющие устойчивый иммунитет.

В заявке команды на матч всего 10 нападающих и 7 защитников.

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Иван Шитик все материалы автора

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