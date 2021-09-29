Нападающий «Ак Барса» Кателевский примерил вратарскую форму. Он заявлен вторым голкипером на матч против «Йокерита»

Стал известен состав «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита».

Участия в игре не примут вратари Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель и нападающие Джордан Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм.

Место в воротах займет Игорь Бобков. 18-летний нападающий Дмитрий Кателевский будет запасным голкипером.

Власти Финляндии не допустили до сегодняшней игры вратарей Ахтямова и Валиуллина, защитника Хенкеля и нападающих Воронкова, Линдхольма и Уила. Они не соответствуют финскому санитарному регламенту ???

Сыграем в урезанном варианте состава и с вратарём Кателевским в качестве бэкапа pic.twitter.com/kMviXT9yUz — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 29, 2021

Ранее один из игроков «Ак Барса» сдал положительный тест на коронавирус. В результате до матча были допущены только вакцинированные игроки казанского клуба, либо имеющие устойчивый иммунитет.

В заявке команды на матч всего 10 нападающих и 7 защитников.