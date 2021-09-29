Нападающий «Ак Барса» Кателевский примерил вратарскую форму. Он заявлен вторым голкипером на матч против «Йокерита»
18:08
Стал известен состав «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита».
Участия в игре не примут вратари Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель и нападающие Джордан Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм.
Место в воротах займет Игорь Бобков. 18-летний нападающий Дмитрий Кателевский будет запасным голкипером.
Ранее один из игроков «Ак Барса» сдал положительный тест на коронавирус. В результате до матча были допущены только вакцинированные игроки казанского клуба, либо имеющие устойчивый иммунитет.
В заявке команды на матч всего 10 нападающих и 7 защитников.
Читайте также
«Я футболист, а не политик, и не хочу заниматься ею. Очень переживаю, следя за тем, что происходит в Украине». Андрею Шевченко — 45!
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю