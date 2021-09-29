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«Ак Барс» объявил состав на матч с «Йокеритом». Форвард Кателевский заявлен резервным вратарем

17:45
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«Ак Барс» опубликовал состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита».

В заявку казанского клуба попали 17 полевых игроков. Резервным голкипером заявлен нападающий Дмитрий Кателевский. 

В день игры стало известно, что финские власти не допустили часть игроков «Ак Барса» до матча из-за санитарного регламента.

Матч «Йокерит» — «Ак Барс» пройдет 29 сентября в Хельсинки, начало — в 18.30 (мск).

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Александр Кравченко все материалы автора

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