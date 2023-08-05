Быков: «Шипачев сказал, что мне нужно учиться забивать с его передач, будем работать над этим»
Нападающий «Ак Барса» Максим Быков подвел итоги товарищеского матча с «Нефтяником» (5:0) и высказался об игре в одной тройке с Дмитрием Яшкиным и Дамиром Жафяровым.
— Как сказал Вадим, нужно забивать с его передач. Учиться забивать! — цитирует Metaratings.ru Быкова.
— Тем не менее, ты был близок к голу...
— Да, близок был, но не получилось. Промазал по пустым воротам. Ничего, будем работать над этим. Для этого есть предсезонка.
— Как оценишь игру «Нефтяника»?
— «Нефтяник» — это команда, которая будет бороться за кубок ВХЛ. Поэтому они сегодня тоже бились и играли.
— В «Ак Барс» пришли Яшкин и Жафяров. Что нужно сделать, чтобы стать игроком основного состава?
— Попасть в состав возможно! Нужно просто работать и показывать себя в товарищеских играх на предсезонке.
В прошедшем сезоне 21-летний Быков провел за «Ак Барс» 15 матчей и отметился двумя заброшенными шайбами.
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