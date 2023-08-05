Сборная Белоруссии победила «Металлург» в овертайме в товарищеском матче

Сборная Белоруссии обыграла «Металлург» в товарищеском матче — 5:4 ОТ.

В основное время у белорусов две шайбы забросил Владислав Кодола, по одному голу у Егора Борикова и Тимофея Ковгорени. В составе «Металлурга» дважды отличился Михаил Грасс, у Максима Кузнецова и Ивана Кудрина по одной шайбе.

Автором победного гола в овертайме стал нападающий сборной Белоруссии Роман Горбунов.

«Металлург» проведет следующий матч 8 августа против минского «Динамо».

Товарищеские матчи. Клубы

Белоруссия — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:4 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Кодола — 1 (бол., Колячонок, Горбунов), 16:48 — 1:0. Грасс — 1 (бол., Орехов, Силантьев), 19:26 — 1:1. Кодола — 2, 20:43 — 2:1. Кузнецов — 1 (Зимин), 21:25 — 2:2. Бориков — 1 (Жихарев), 29:21 — 3:2. Кудрин — 1 (Плохов), 45:28 — 3:3. А. Ковгореня — 1 (Усов), 51:08 — 4:3. Грасс — 2 (Силантьев), 58:08 — 4:4. Горбунов — 1, 61:23 — 5:4.

Вратари: Колосов — Набоков.

5 августа. Минск. Олимпик Арена.