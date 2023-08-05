«Локомотив» обыграл «Северсталь» в товарищеском матче
«Локомотив» на домашнем льду обыграл «Северсталь» в товарищеском матче — 3:2.
За ярославский клуб забили Андрей Сергеев, Ярослав Лихачев и Максим Шалунов. В составе команды из Череповца шайбы забросили Егор Степанов и Александр Скоренов.
Хоккей
Товарищеский матч
«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
Голы: Сергеев — 1 (Березкин, Черепанов), 9:11 — 1:0. Лихачев — 1 (бол., Береглазов, Перевалов), 13:27 — 2:0. Шалунов — 1 (бол., Сергеев, Каюмов), 40:09 — 3:0. Степанов — 1 (бол., Иванцов, Аймурзин), 44:57 — 3:1. Скоренов — 1 (бол., Аймурзин), 51:57 — 3:2.
Вратари: Мурашов — Шостак (Шугаев, 30:22, 59:14).
Штраф: 14 — 12.
Броски: 42 (22+19+1) — 26 (9+8+9).
Судьи: Белов, Оскирко.
5 августа. Ярославль. Локомотив.
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