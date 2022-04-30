Яковлев: «ЦСКА оказался сильнее в нюансах»

Яковлев поделился эмоциями после поражения от ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев высказался после поражения от ЦСКА в решающем матче финала Кубка Гагарина (1:4).

— ЦСКА поопытнее, для некоторых это был четвертый финал. У нас не было ребят с таким опытом. Где-то это сказалось. Сезон можно занести в зачем. У нас была классная команда. Чуть-чуть не хватило. ЦСКА оказался сильнее в нюансах.

— После гола Коробкина в пятом матче вы могли стать чемпионами.

— Это был один из ключевых моментов. Шесть минут...

— В какой момент кубок уплыл из рук?

— Наверное, в этот момент, когда оставалось шесть минут. Потом было большинство, которые нужно было забивать. С этого все началось.