Нападающему «Спартака» Виртанену предъявлено обвинение в сексуальном насилии

Нападающий «Спартака» Джейк Виртанен обвиняется в сексуальном насилии, сообщает Hope Standard.

По информации источника, инцидент произошел в Ванкувере 26 сентября 2017 года, когда Виртанен играл в НХЛ. Расследование было начато в мае 2021 года, когда предполагаемая жертва, которой сейчас 23 года, обратилась в полицию.

В исковом заявлении говорится, что девушка, названная только своими инициалами, понесла физический и эмоциональный ущерб, включая посттравматическое стрессовое расстройство, депрессию, тревогу, а также повторяющиеся и продолжающиеся кошмары.

25-летний Виртанен ответил на иск, заявив, что у него действительно был половой контакт с девушкой, но по обоюдному согласию. Он утверждал, что она дала согласие на этот акт своими словами и поведением.

После обвинений форвард был отстранен «Ванкувером» и больше за команду не играл, а в сентябре 2021 года подписал контракт со «Спартаком».

В сезоне КХЛ-2021/22 Виртанен провел за клуб 36 матчей и набрал 16 очков (9+7).