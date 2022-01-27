Игорь Ларионов: «В «Нефтехимике» все здоровы и ждем решения КХЛ о продолжении сезона»

Директор «Нефтехимика» рассказал о результатах ПЦР-тестов на коронавирус в команде

Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал об эпидемиологической ситуации в клубе.

«После матча с «Трактором», который состоялся 12 января, команде был представлен отдых. Рональд Кнот, Лукаш Клок и Франс Туохимаа отправились в расположение своих сборных для подготовки к Олимпийским играм в Пекине. Остальные ребята разъехались по домам, чтобы побыть с семьями, отдохнуть.

24 января, за исключением сборников, все собрались в «Нефтехим Арене», сдали ПЦР-тесты на коронавирус и приступили к тренировочному процессу. Тесты у всех игроков, тренеров и обслуживающего персонала отрицательные.

В настоящее время идут ежедневные полноценные тренировки. Руководство клуба, тренерский штаб, игроки в ожидании решения КХЛ о продолжении чемпионата», — приводит слова Ларионова пресс-служба клуба.

Клуб из Нижнекамска занимает седьмое место в Восточной конференции.

12 января КХЛ объявила о приостановке регулярного сезона из-за эпидемиологической обстановки в лиге. Информации о схеме доигровки текущего сезона на данный момент нет.

Как ранее сообщал «СЭ», КХЛ не планирует проводить матчи регулярки во время Олимпиады-2022.