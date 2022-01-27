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Сегодня, 16:50

Игорь Ларионов: «В «Нефтехимике» все здоровы и ждем решения КХЛ о продолжении сезона»

Директор «Нефтехимика» рассказал о результатах ПЦР-тестов на коронавирус в команде
Отдел хоккея «СЭ»

Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал об эпидемиологической ситуации в клубе.

«После матча с «Трактором», который состоялся 12 января, команде был представлен отдых. Рональд Кнот, Лукаш Клок и Франс Туохимаа отправились в расположение своих сборных для подготовки к Олимпийским играм в Пекине. Остальные ребята разъехались по домам, чтобы побыть с семьями, отдохнуть.

24 января, за исключением сборников, все собрались в «Нефтехим Арене», сдали ПЦР-тесты на коронавирус и приступили к тренировочному процессу. Тесты у всех игроков, тренеров и обслуживающего персонала отрицательные.

В настоящее время идут ежедневные полноценные тренировки. Руководство клуба, тренерский штаб, игроки в ожидании решения КХЛ о продолжении чемпионата», — приводит слова Ларионова пресс-служба клуба.

Клуб из Нижнекамска занимает седьмое место в Восточной конференции.

12 января КХЛ объявила о приостановке регулярного сезона из-за эпидемиологической обстановки в лиге. Информации о схеме доигровки текущего сезона на данный момент нет.

Как ранее сообщал «СЭ», КХЛ не планирует проводить матчи регулярки во время Олимпиады-2022.

КХЛ
Коронавирус
ХК Нефтехимик
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9 Торпедо 47 21 26 49
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11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
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Динамо Мн – Торпедо
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