Наиль Якупов: "У меня руки не как у Дацюка, поэтому нет хет-трика"

Нападающий СКА Наиль Якупов поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:2) в шестом матче финала Западной конференции. Счет в серии – 3-3.

– Какие были предчувствия?

– Никаких не было. Мы все понимали, что отступать некуда. Надо идти вперед. То, что мы делали летом, к чему шли весь сезон… не охота была проигрывать при своих болельщиках. Задача была выиграть.

– Могли ведь сделать хет-трик, почему не удалось обработать передачу Дацюка?

– Не знаю. Наверное, потому что руки не как у Паши Дацюка.

– За счет чего ЦСКА вернулся в игру и почти перевернул все с ног на голову?

– Понятно, что не просто так они забили. Есть какие-то ошибки. Но во втором периоде мы действовали хорошо. Играли в зоне атаки. Не задерживались у нас в зоне. Сразу переводили туда. Они наложили на нас свежие сочетания, пацаны устали. Получилось таких два быстрых гола. Удаления, концентрация. Удалений было много, но ребята справлялись, ловили шайбы. Не всегда все получается, но наше меньшинство хорошо поработало.

– Нервы потрепало то, что просмотр был долгим?

– Долго как-то. Игра идет, все в ритме. Бывали отрезки, когда долго не было свистков, интересно, время быстро шло. Потом пришлось немножко замерзнуть, но быстро вошли в игру, потому что самое интересное оставалось на конец.

– Драка Плотникова встряхнула вас? Он еще трибуны заводил.

– Конечно. Все видели это, все подбадривали. Все хотели. Вдохновение было на 100 процентов. Потому что Плотников боевой игрок. Он никогда не будет никому уступать. Как на льду, так и вне льда. Может, он драки не хотел, но сделал так.

– ЦСКА не проигрывает СКА в Москве 9 матчей подряд.

– Будем стараться переломить. Придумаем что-нибудь. Интересная должна быть последняя игра. Посмотрим, что из этого выйдет.

– Что самое важное в седьмом матче?

– Победа.

СКА – ЦСКА: финал Западной конференции, шестой матч, 7 апреля, Санкт-Петербург.

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СКА победил ЦСКА в Санкт-Петербурге. В финале Запада будет седьмой матч!