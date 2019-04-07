СКА победил ЦСКА в Санкт-Петербурге. В финале Запада будет седьмой матч!

Сергей Калинин и Михаил Мальцев: во вторник - матч №7. Фото photo.khl.ru

СКА обыграл ЦСКА (3:2) в шестом матче финальной серии Западной конференции. Победную шайбу забросил нападающий питерцев Никита Гусев. Этот гол СКА в ворота ЦСКА засчитали после видеопросмотра, Его изучали 12 минут. В составе команды Ильи Воробьева также дублем отметился форвард Наиль Якупов.

Счет в серии стал: 3-3. Седьмая игра пройдет в Москве 9 апреля.

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Шестой матч

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Якупов – 3 (Карпов), 15:35 – 1:0. Якупов – 4 (Бывальцев, Херсли), 22:02 – 2:0. Робинсон – 4 (Светлаков, Капризов), 33:16 – 2:1. Робинсон – 5 (бол., Шалунов, Окулов), 35:37 – 2:2. Гусев – 9 (бол., Плотников, Хафизуллин), 45:52 – 3:2.

Вратари: Шестеркин – Сорокин (58:54).

Штраф: 11 – 9.

Броски: 16 (6+8+2) – 27 (8+12+7).

Судьи: Белов, Гофман.

7 апреля. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

СКА – ЦСКА: финал Западной конференции, шестой матч, 7 апреля, Санкт-Петербург.

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