На главного тренера «Нефтехимика» Леонтьева напали в Нижнекамске

Как стало известно «СЭ», утром 20 января на главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева было совершено нападение.

Инцидент произошел в Нижнекамске. Один из неизвестных молодых людей толкнул 53-летнего специалиста, когда проходил мимо, а затем нанес удар по голове.

Леонтьев серьезно не пострадал, ему наложили два шва. Тренер обратился с заявлением в полицию.

Олег Леонтьев возглавляет «Нефтехимик» с сезона-2021/22. В ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ-2023/24 команда занимает восьмое место в таблице Восточной конференции с 53 очками в 54 матчах.

«Нефтехимик» проведет следующий матч дома против «Адмирала» 21 января.