Никита Гусев установил новый рекорд московского «Динамо» по числу результативных передач за сезон
Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев установил новый рекорд клуба по числу результативных передач за один сезон.
20 января в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» Гусев сделал голевой пас на Егора Римашевского, который стал для хоккеиста 49-м в сезоне-2023/24.
Гусев побил предыдущий рекорд, который принадлежал Вадиму Шипачеву (48 голевых передач).
Всего в сезоне-2023/24 Гусев набрал 68 (19+49) очков в 53 матчах.
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|17
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|3
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|34
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|72
|4
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|31
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|69
|5
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|30
|22
|63
|6
|Северсталь
|52
|27
|25
|61
|7
|ЦСКА
|52
|27
|25
|58
|8
|Динамо Мн
|51
|23
|28
|51
|9
|Витязь
|52
|17
|35
|40
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
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|20.01
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|
Динамо М – Динамо Мн
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|15:30
|
Трактор – Сочи
|- : -
|20.01
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|
Лада – Витязь
|- : -
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