Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:15

Колби Уильямс рассказал о диалоге с Федоровым после перехода в ЦСКА

Надежда Тонконог
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник ЦСКА Колби Уильямс после матча с «Витязем» (4:1) в интервью «СЭ» рассказал о своей роли в команде.

— С точки зрения системы игры ЦСКА быстро получилось влиться? Разговаривали с Сергеем Федоровым лично о своей роли в команде?

— Мы очень много работаем с видеоматериалами, постоянно погружены в процесс. Между собой тоже часто обсуждаем игровые моменты. Что касается Сергея Федорова, его дверь для меня всегда открыта, если у меня есть какие-то вопросы. У нас было несколько разговоров, даже не обязательно про хоккей, просто обо всем с ним можно поговорить и узнать лучше, как человека. Это здорово. Мне очень нравится работать с ним и со всем нашим тренерским штабом. Они хотят узнать тебя не только, как хоккеиста, но и как человека.

— Команда не совсем удачно начала сезон, понятно, что вы присоединились позже. Можно ли сейчас говорить о том, что ЦСКА прошел эту турбулентность и чувствует себя уверенно?

— ЦСКА очень хорошая команда, если посмотреть последние несколько лет, несмотря на неважный старт, команда все равно выравнивается ближе к середине. Это команда, которая всегда борется, как бы ни складывалась игра. Все-таки эти несколько сезонов были длинными для ЦСКА, потом пару месяцев на отдых, и снова за работу. У нас были травмированы некоторые игроки в начале сезона, но тем не менее, мы выигрывали. Когда все игроки вернутся в строй и мы будем в оптимальном составе, будем в еще лучшей форме, чем сейчас. И я рад, что буду частью этого.

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Загитова заявила, что будет работать тренером в своей школе фигурного катания
«Ювентус» хочет приобрести Мюллера, когда он станет свободным агентом
Правительство Норвегии ужесточит правила для украинских беженцев
Израиль совершил ответные удары по Сирии после обстрела Голанских высот
Двух пострадавших при стрельбе в Брянске детей доставят в Москву
Песков сообщил о завершении пятичасовых переговоров Путина и Раиси
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колби Уильямс рассказал, кто помог ему адаптироваться после перехода в ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 41 25 16 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 39 24 15 50
4 Лада 41 21 20 50
5 Ак Барс 40 23 17 48
6 Трактор 40 21 19 46
7 Автомобилист 41 21 20 46
8 Сибирь 41 18 23 43
9 Амур 40 16 24 39
10 Нефтехимик 40 14 26 36
11 Адмирал 38 12 26 32
12 Барыс 40 12 28 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 41 26 15 56
2 Динамо М 40 26 14 56
3 Локомотив 38 25 13 53
4 Торпедо 40 24 16 51
5 СКА 39 25 14 51
6 ЦСКА 39 22 17 46
7 Северсталь 39 17 22 41
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 40 14 26 32
11 Витязь 40 13 27 31
Результаты / календарь
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
19.12 16:30
Авангард – Ак Барс
 - : -
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
19.12 17:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
19.12 18:00
Лада – Сибирь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Северсталь
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
19.12 19:10
Динамо Мн – Витязь
 - : -
19.12 19:30
СКА – Сочи
 - : -
19.12 19:30
Динамо М – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости