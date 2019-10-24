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«Мы знаем, что ты сделал прошлой осенью». Фанаты хоккейного «Спартака» — Наилю Измайлову

22:50
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Болещики хоккейного «Спартака» во время матча регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо» (3:1) вывесили баннер, посвященный бывшему вице-президенту ФК «Спартак» Наилю Измайлову. Сейчас функционер входит в совет правления «Торпедо».

— Мы знаем, что ты сделал прошлой осенью, — говорится на баннере.

Напомним, 22 октября 2018 года «Спартак» уволил Массимо Карреру с поста главного тренера. Под руководством итальянца красно-белые выигрывали чемпионат России-2016/17, а также Суперкубок-2017.

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