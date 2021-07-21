Мозякину предлагали место в тренерском штабе «Металлурга»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев признался, что бывший форвард команды Сергей Мозякин получил предложение войти в тренерский штаб, но ответил отказом.

«Сергей Мозякин — великий игрок, который отдал очень много лет «Магнитке», завоевал здесь два кубка, — цитирует Воробьева официальный сайт клуба 21 июля. — Побил все мыслимые и немыслимые рекорды. С большим уважением относимся к Сергею. Мы с ним долго разговаривали, предлагали ему место в тренерском штабе. Пока он не готов начать тренерский этап карьеры. Возможно, отдохнет, перезагрузится, и вернемся к этому разговору».

40-летний Сергей Мозякин завершил карьеру по окончании прошлого сезона. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Гагарина.