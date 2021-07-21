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Мозякину предлагали место в тренерском штабе «Металлурга»

23:15
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев признался, что бывший форвард команды Сергей Мозякин получил предложение войти в тренерский штаб, но ответил отказом.

«Сергей Мозякин — великий игрок, который отдал очень много лет «Магнитке», завоевал здесь два кубка, — цитирует Воробьева официальный сайт клуба 21 июля. — Побил все мыслимые и немыслимые рекорды. С большим уважением относимся к Сергею. Мы с ним долго разговаривали, предлагали ему место в тренерском штабе. Пока он не готов начать тренерский этап карьеры. Возможно, отдохнет, перезагрузится, и вернемся к этому разговору».

40-летний Сергей Мозякин завершил карьеру по окончании прошлого сезона. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Гагарина.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/501170/

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Евгений Петров все материалы автора

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