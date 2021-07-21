Зубарев поделился эмоциями от возвращения в «Салават Юлаев»

Новичок «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев поделился эмоциями от возвращения в уфимский клуб.

«Сейчас предсезонка, это такое непростое время. Ни разу не видел, чтобы люди полностью подготовленными приходили в июле. Конечно, все тренируются индивидуально, но все равно, работа с командой — это другое. В принципе, у меня нормальное функциональное состояние, осталось только что-то наработать.

Разговаривал ли с тренерским штабом? Нет, пока познакомились, по телефону поговорили перед приездом в Уфу, обсудили буквально пару вещей. Я спросил, знают ли мою игру, рассказали, как в принципе команда играет, что будет от меня требоваться для командных действий, для командной игры», — цитирует Зубарева официальный сайт клуба.

Также 34-летний хоккеист рассказал о мотивации после неудачного сезона.

«А кто сказал, что он неудачным получился? Статистика, конечно, вещь упрямая, но… Знаете, есть такое выражение: „Мне и моему агенту моя игра нравится“. Это шутка, конечно. Сезон, сезону рознь. Да, у меня был большой минус по показателю полезности, но можно посмотреть и под другим углом. Конечно, всегда надо прибавлять. Каждый сезон — это вызов. Тем более, люди смотрят через призму возраста, но их можно переубедить только своей игрой, командными действиями. После того, что произошло, хочу в летнее время перезапуститься, потому что были негативные моменты, не те люди на пути попадались», — сказал Зубарев.

Зубарев в прошлом регулярном сезоне КХЛ провел 58 матчей и набрал 6 (2+4) очков. В четырех играх Кубка Гагарина он не отметился результативными действиями.