Московское хоккейное «Динамо» прорабатывает вопрос допуска болельщиков на матчи по QR-кодам

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков сообщил, что клуб прорабатывает возможность допуска болельщиков на домашние матчи команды в КХЛ по QR-кодам.

«Прорабатывается вопрос допуска болельщиков по QR-кодам, решение пока не принято. Надеюсь, что все вакцинируются. Мы сейчас поймем, кто из постоянных болельщиков — владельцев абонементов вакцинировался, и от этого будем отталкиваться, надеемся даже запустить абонементную программу», — приводит ТАСС слова Кровопускова.

Сезон-2021/22 в КХЛ стартует 1 сентября. Московское «Динамо» проведет первый домашний матч 3 сентября против «Динамо» из Минска.