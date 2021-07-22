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Московское хоккейное «Динамо» прорабатывает вопрос допуска болельщиков на матчи по QR-кодам

11:58
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Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков сообщил, что клуб прорабатывает возможность допуска болельщиков на домашние матчи команды в КХЛ по QR-кодам.

«Прорабатывается вопрос допуска болельщиков по QR-кодам, решение пока не принято. Надеюсь, что все вакцинируются. Мы сейчас поймем, кто из постоянных болельщиков — владельцев абонементов вакцинировался, и от этого будем отталкиваться, надеемся даже запустить абонементную программу», — приводит ТАСС слова Кровопускова.

Сезон-2021/22 в КХЛ стартует 1 сентября. Московское «Динамо» проведет первый домашний матч 3 сентября против «Динамо» из Минска.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11960691

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Иван Торопцев все материалы автора

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