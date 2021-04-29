Московское «Динамо» подписало контракты с семью игроками
18:17
Московское «Динамо» объявило о подписании контрактов с семью хоккеистами.
В системе команды останутся Владислав Ефремов, Андрей Прибыльский, Олег Зайцев, Егор Брызгалов, Владислав Михайлов, Ярослав Алексеев и Олег Гофман. Ефремов, Прибыльский, Зайцев, Михайлов и Гофман подписали двусторонние соглашения сроком на два года, Брызгалов и Алексеев заключили двусторонние контракты на год.
В минувшем сезоне «Динамо» дошло до полуфинала Западной конференции, где проиграло СКА (счет в серии — 1:4).
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/155416-sem__igrokov_podpisali_soglasheniya_s__moskovskim___dinamo__
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