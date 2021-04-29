Московское «Динамо» подписало контракты с семью игроками

Московское «Динамо» объявило о подписании контрактов с семью хоккеистами.

В системе команды останутся Владислав Ефремов, Андрей Прибыльский, Олег Зайцев, Егор Брызгалов, Владислав Михайлов, Ярослав Алексеев и Олег Гофман. Ефремов, Прибыльский, Зайцев, Михайлов и Гофман подписали двусторонние соглашения сроком на два года, Брызгалов и Алексеев заключили двусторонние контракты на год.

В минувшем сезоне «Динамо» дошло до полуфинала Западной конференции, где проиграло СКА (счет в серии — 1:4).