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Московское «Динамо» подписало контракты с семью игроками

18:17
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Московское «Динамо» объявило о подписании контрактов с семью хоккеистами.

В системе команды останутся Владислав Ефремов, Андрей Прибыльский, Олег Зайцев, Егор Брызгалов, Владислав Михайлов, Ярослав Алексеев и Олег Гофман. Ефремов, Прибыльский, Зайцев, Михайлов и Гофман подписали двусторонние соглашения сроком на два года, Брызгалов и Алексеев заключили двусторонние контракты на год.

В минувшем сезоне «Динамо» дошло до полуфинала Западной конференции, где проиграло СКА (счет в серии — 1:4).

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/155416-sem__igrokov_podpisali_soglasheniya_s__moskovskim___dinamo__

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