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«Металлург» продлил контракт с Кошечкиным

17:31
Василий Кошечкин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Кошечкин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Металлург» объявил о продлении контракта с вратарем Василием Кошечкиным.

38-летний россиянин подписал соглашение с клубом из Магнитогорска до конца сезона-2021/22.

Кошечкин выступает за «Металлург» с 2013 года. В сезоне-2020/21 он провел за команду 29 матчей в регулярном чемпионате, одержав 12 побед в основное время при 91,6 процента отраженных бросков. В плей-офф минувшего сезона вратарь принял участие в 7 матчах, отразив 92,5 процента бросков.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/499981/

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