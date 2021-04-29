«Металлург» продлил контракт с Кошечкиным
17:31
«Металлург» объявил о продлении контракта с вратарем Василием Кошечкиным.
38-летний россиянин подписал соглашение с клубом из Магнитогорска до конца сезона-2021/22.
??Василий Кошечкин продолжит выступление за магнитогорский «Металлург» — клуб продлил контракт с голкипером ещё на один год.— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) April 29, 2021
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Кошечкин выступает за «Металлург» с 2013 года. В сезоне-2020/21 он провел за команду 29 матчей в регулярном чемпионате, одержав 12 побед в основное время при 91,6 процента отраженных бросков. В плей-офф минувшего сезона вратарь принял участие в 7 матчах, отразив 92,5 процента бросков.
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