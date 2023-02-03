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Сегодня, 22:14

Московское «Динамо» обеспечило себе место в плей-офф КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Московское «Динамо» обеспечило себе место в плей-офф КХЛ.

Это стало возможно после того, как команда обыграла «Барыс» (3:2), а в другом матче «Спартак» уступил «Нефтехимику» в основное время (2:3).

«Динамо» находится на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции (77 очков), «Спартак» — девятый (58 очков). «Барыс» занимает 11-е место на «Востоке» с 57 очками, «Нефтехимик» — восьмой (61).

КХЛ
ХК Барыс
ХК Динамо (Москва)
ХК Нефтехимик
ХК Спартак (Москва)
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8 Динамо Мн 59 24 35 61
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