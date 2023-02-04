Хоккеист Жеренко — об отъезде в Финляндию: «Понимал, что в КХЛ мне еще рано»
Вратарь системы «Сент-Луиса» Вадим Жеренко в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, почему принял решение подписать контракт с финским «Ильвесом» после удачного сезона в МХК «Динамо».
«Я очень трезво смотрел на вещи и понимал, что в КХЛ мне еще рано, в «Динамо» был тандем вратарей Бочаров — Еременко. До их уровня я не дотягивал, а быть третьим вратарем и ездить между «вышкой» и КХЛ мне не очень хотелось. Я до этого уже отыграл два сезона в ВХЛ, мне хотелось сделать шаг вперед в своем развитии. Мы с «Динамо» друг друга поняли, и я решил поехать в «Ильвес». Мне кажется, что я все правильно сделал, потому что финская лига на порядок выше ВХЛ», — сказал Жеренко «СЭ».
В текущем сезоне вратарь принял участие в 15 матчах за «Спрингфилд» — фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ.
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Амур – Авангард
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|4.02
|17:00
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Торпедо – Динамо Мн
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