Морозов об игре в тройке с Зариповым и Зиновьевым: «Наслаждались игрой в пас и не жадничали»
Президент КХЛ Алексей Морозов и экс-хоккеист казанского «Ак Барса» поделился воспоминаниями об игре в одном звене с Сергеем Зиновьевым и Данисом Зариповым.
Морозов, Зиновьев и Зарипов воссоединились на прощальном матче Зарипова в Казани.
«Все просто. Мы играли друг на друга, наслаждались игрой в пас, не жадничали, договаривались в раздевалке. Зарипова хочу поблагодарить за его карьеру, скажу, что жизнь для него сейчас только начинается. Хочу теперь, чтобы он проявил себя на новом этапе своей карьеры», — сказал Морозов на прощальном матче Даниса Зарипова.
Зарипов, Морозов и Зиновьев вместе выступали за «Ак Барс» с 2004 по 2008 год.
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