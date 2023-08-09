Игровой свитер Овечкина на прощальном матче Зарипова продали за 2,6 миллиона рублей

В перерыве между первым и вторым периодом прощального матча бывшего нападающего «Ак Барса» и сборной России Даниса Зарипова был разыгран свитер форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, принимающего участие в этой встрече.

Розыгрыш прошел в формате аукциона среди болельщиков. Стартовый лот равнялся 5000 рублей. В результате свитер Овечкина продали за 2 миллиона 600 тысяч рублей. «Ак Барс», организующий прощальный матч Зарипова, направит вырученные деньги на благотворительные цели.

Александр Овечкин — обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина, а также трехкратный чемпион мира в составе сборной России. 37-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 822 голами, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Вместе с Зариповым Овечкин выигрывал чемпионаты мира в 2008 и 2014 годах.