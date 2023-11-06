Миронов — о первом месте «Динамо»: «Приятно будет, если так закончится регулярный чемпионат»

Защитник «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал победу над «Витязем» (3:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— У нас до этого была хорошая игра в Ярославле, очень эмоциональная на самом деле, держало все 60 минут, — начал Миронов. — Оставили там много сил, и поэтому здесь пришлось немного переступать через себя, чтобы находить те же силы. Пропустили шальной гол, потом хорошо реализовали наше большинство. Было не так много моментов, но те, что были, мы реализовали. Много удалялись сегодня, меньшинство хорошо выстояло. Ну и в конце дожали.

— Сегодняшняя результативная передача стала для вас 160-м очком за «Динамо». Вы стали абсолютным лидером среди защитников команды. Что чувствуете по этому поводу?

— Очень приятно, спасибо партнерам. Да на самом деле всем спасибо, и персоналу, и тренерскому штабу. Надеюсь, дальше — больше. Спасибо за поздравления.

— Долгожданный гол в ворота «Сочи» зарядил на положительные эмоции? Все-таки шайба долго не шла в ворота.

— Естественно, хотелось забить гол, отлегло немножко.

— У вас в сезоне уже две драки. Держите в голове, что после третьей будет дисквалификация?

— А что делать? Если будет такой момент, придется драться. По игре будем смотреть, как карта ляжет.

— Главный тренер по ходу сезона часто отмечает, что все команды выровнялись и уже не важно, с кем играть. Чувствуется ли это?

— Да, согласен с этим полностью. Думаю, вы это тоже видите. Тем более, таблица постоянно меняется, двухочковая система, до конца регулярного чемпионата все команды в напряжении.

— И все-таки приятно, что идете на первом месте?

— Приятно будет, если так закончится регулярный чемпионат.