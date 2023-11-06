Ротенберг о судействе в матче со «Спартаком»: «Я не буду его комментировать, народ сам все видит»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о судействе после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:3).

«Я не буду комментировать судейство. народ все сам видит. Позиция у СКА простая — мы не будем комментировать судейство, не будем на него обращать внимание», — сказал Ротенберг.

Ранее тренер СКА был дисквалифицирован на одну игру за критику судейства после матча с «Авангардом» (3:5).