Минское "Динамо" нанесло "Словану" десятое поражение подряд

Минское "Динамо" победило "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2. Клуб из Братиславы потерпел десятое поражение подряд.

"Динамо" набрало 36 очков и осталось на 11-м месте в Западной конференции. "Слован" с 27-ю очками занимает последнюю строчку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Динамо" (Минск) - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Блум - 3, 9:06 - 0:1. Лунтер - 6 (Буц), 16:32 - 1:1. Желина - 5 (Чипчура, Клок), 20:56 - 2:1. Степанов - 4 (Дроздов), 32:36 - 2:2. Волков - 2 (мен.), 36:47 - 2:3. С. Костицын - 5 (п.в., Терещенко), 58:44 - 2:4.

Вратари: Штепанек (58:34 - 58:44) - Энрот.

Штраф: 2 - 2.

Броски: 37 (10+13+14) - 22 (7+10+5).

Судьи: Кулев, Овчинников.

26 января. Братислава. "Словнафт-Арена".

Все о КХЛ - здесь