Министр спорта Татарстана высказался о вылете «Ак Барса» в первом раунде Кубка Гагарина

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о результатах «Ак Барса» в нынешнем сезоне КХЛ.

Команда Зинэтулы Билялетдинова завершила выступления в Кубке Гагарина на стадии первого раунда, уступив «Автомобилисту» в серии со счетом 1-4.

«Как болельщик я хотел бы, чтобы сезон для нашей команды продолжался, но, к сожалению, все быстро завершилось. Настрой команды был хороший, финал регулярки был неплохим, состав был одним из сильнейших в лиге, но что-то не получилось, не сложилось. Болельщик, конечно, ждал более достойного результата, по крайней мере, какой-то интриги, но три матча подряд было проиграно, потом была победа 5:0, и в последнем матче не удалось навязать борьбу», — приводит слова Леонова ТАСС.

По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка.