Форвард «Трактора» Робинсон — о проходе «Салавата Юлаева»: «Это наш первый шаг к главной цели»
Нападающий челябинского «Трактора» Чарльз Робинсон в интервью «СЭ» подвел итоги серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4-2).
— Вы теперь — настоящий любимчик челябинских болельщиков. Ожидали, что вас здесь так полюбят?
— Я мог только надеяться на это. Время летит, мы выиграли серию. Я прошел путь от дисквалификации до возможности помочь команде результативными действиями. Это здорово. Рад, что получилось помочь команде. Это наш первый шаг к главной цели. Мы будем упорно работать и дальше, будем готовиться ко второму раунду плей-офф.
— В чем ваш секрет преображения в плей-офф? Вы забили три гола.
— Я просто целился в ворота! Забивать голы сложно, а забивать в плей-офф еще сложнее. Когда твои партнеры и шайба оказываются у ворот соперника, то случаются хорошие моменты. По голам в шестом матче с «Салаватом»: в первом был отличный розыгрыш от Котляревского, к тому же Джек Родуолд был перед воротами. Так и забиваются голы в плей-офф. Они бывают не самыми красивыми, но приносят победы.
— Ожидали, что серия получится такой жаркой? Особенно первые матчи: и драки, и стычки, и эмоции, которые бьют через край.
— Абсолютно точно. В регулярке я сыграл в Уфе один матч, там абсолютно сумасшедшая атмосфера! У «Салавата» невероятная поддержка домашних трибун. Было непросто играть в гостевых матчах, но я знал, что наши болельщики на домашних матчах создадут ничем не уступающую атмосферу. Мы знали, что будет очень непросто, учитывая плотную борьбу и результаты в сезоне. Сейчас я просто очень рад, что мы победили и прошли в следующий раунд, — сказал Робинсон «СЭ».
Полностью интервью Чарльза Робинсона читайте на сайте «СЭ».
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