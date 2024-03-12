Бывший генменеджер «Динамо» войдет в руководство «Сибири»

Как стало известно «СЭ», бывший генменеджер «Динамо» Виктор Меркулов — главный кандидат на пост генменеджера «Сибири». В последнее время функционер работал главой ассоциации агентов КХЛ.

При этом должность генерального директора займет новосибирец Лев Крутохвостов, который в данный момент возглавляет ДЮСШ «Сибирь».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 «Сибирь» набрала 67 очков в 68 играх и заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб не смог попасть в плей-офф лиги.