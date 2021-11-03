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Минимальная цена за два билета на матч КХЛ в Дубае составляет 5,8 тысяч рублей

11:40
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Стартовала продажа билетов на вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом», который пройдет 3 декабря в Дубае, сообщает пресс-служба арены, где пройдет игра.

Билеты продаются пакетами на два места, минимальная цена такого пакета составляет 300 дирхамов (5,8 тысяч рублей), самый дорогой пакет стоит 810 дирхамов (15,7 тысяч рублей).

Вынесенные матчи регулярного чемпионата в рамках KHL World Games проводятся с сезона-2018/19.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/43508/

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Иван Шитик все материалы автора
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